Dax aktuell Dax startet im Minus – Ölpreis gibt nach

Der Leitindex verzeichnet zum Wochenauftakt Verluste. Die Sorge um die chinesische Wirtschaft, die unter den Corona-Beschränkungen leidet, belastet die Stimmung.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Zum Handelsauftakt lag der Leitindex Dax mit rund 0,3 Prozent im Minus bei 14.238 Punkten. In der vergangenen Woche hatte er bereits etwas über ein Prozent abgegeben und am Freitag bei 14.283 Punkten geschlossen.

Auch die Vorgaben aus dem Handel in Asien waren am Montag negativ. Dort hatten die Märkte ebenfalls nachgegeben. Die Anleger dort sorgten sich um die verschärften Corona-Maßnahmen in China, die die Wirtschaft des Landes bremsen. Hintergrund ist die rigorose Null-Covid-Strategie der politischen Führung. Aktuell sorgt der Lockdown in Chinas größter Metropole Shanghai für Aufsehen.

Ölpreis gibt nach

