Dax aktuell Dax startet im Plus – Einigung auf US-Schuldenobergrenze lässt Anleger aufatmen

Nach dem Ende der Zitterpartie in den USA wegen des Schuldenstreits schauen Investoren am Freitag erneut in die Vereinigten Staaten. Strategen rechnen mit robusten neuen Arbeitsmarktzahlen.

Frankfurt Der deutsche Leitindex Dax ist mit einem Plus in den Freitag gestartet. Das Börsenbarometer legte im frühen Handel um 0,6 Prozent zu auf 15.948 Punkten und nähert sich damit wieder der viel beachteten 16.000-Punkte-Marke. Am Donnerstag war der Dax bereits um 1,2 Prozent geklettert.

Investoren reagieren erleichtert auf die endgültige Einigung über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Am späten Donnerstagabend hat auch die zweite Parlamentskammer, der Senat, das von Präsident Joe Biden unterstützte Gesetz verabschiedet, das die Schuldenobergrenze von 31,4 Billionen Dollar aufhebt – und damit einen historische Zahlungsausfall abwendet. Der Senat stimmte mit 63:36 Stimmen für den Gesetzentwurf, der am Mittwoch bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war.