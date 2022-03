Dax aktuell Dax startet im Plus – Fallender Ölpreis gibt Unterstützung

Die Hoffnung auf eine Freigabe von Reserven dämpft den Ölpreis. Das sorgt für leichte Kursgewinne im Dax.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Der Dax hat am Donnerstag mit leichten Zugewinnen eröffnet. Er legte 0,6 Prozent auf 14.698 Zähler zu. Am Mittwochabend hatte er nach einem Verlust von 1,5 Prozent bei 14.606,05 Punkten geschlossen. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg am Morgen um 0,8 Prozent auf 31.763 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,4 Prozent im Plus bei 3974 Punkten.

Für Erleichterung sorgte, dass die USA laut Insidern die Freigabe von bis zu 180 Millionen Barrel Öl aus den nationalen Notreserven über mehrere Monate im Kampf gegen die hohen Kraftstoffpreise erwägt. Zudem machten Spekulationen auf eine Freigabe von Rohölreserven durch die Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) die Runde. Für Freitag wurde ein außerordentliches IEA-Treffen einberufen.

