Sorgen vor einer Rezession und steigenden Zinsen halten Gewinne in Grenzen. Neue Daten zur Euro-Inflation könnten Impulse liefern.

Frankfurt Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Freitag den Handel mit einer positiven Tendenz eröffnet. Ausschlaggebend waren gute Vorgaben aus den USA. Jetzt warten die Anleger warten auf neue Impulse. Im Laufe des Tages wird die Schätzung für die Inflation im Euroraum veröffentlicht. Erwartet wird ein ein Rückgang auf 5,7 Prozent.

Am Donnertag war für Deutschland ein Anstieg und für ein Spanien ein deutlicher Einbruch der Inflation bekannt geworden, beides hatte aber wesentlich mit statistischen Basiseffekten zu tun und wurde von den Investoren gelassen aufgenommen. Zudem geben am Freitag neue Arbeitsmarktdaten Aufschluss über die Stärke der deutschen Wirtschaft. Der Dax hatte am Vortag nach einem winzigen Minus bei 15.947 Punkten geschlossen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen