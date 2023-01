Dax aktuell Dax startet lang ersehnte Konsolidierung – Heimische Profis stecken in der Zwickmühle

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am Aktienmarkt nicht überraschen. Welche Marken dabei wichtig sind.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es abwärts. Der Dax gibt in der ersten Handelsstunde 0,5 Prozent nach und wird bei 15.108 Punkten gehandelt.

Die schwachen Daten zur Industrieproduktion in den USA vom Mittwoch haben die Stimmung am Markt gedämpft. Zudem zeigte der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, dass die weltgrößte Wirtschaft zuletzt kaum mehr gewachsen ist. Klaas Knot, EZB-Ratsmitglied, signalisierte außerdem, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins länger erhöhen könnte, als vom Markt erwartet.

Nach Einschätzung von Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, gilt der Fokus jetzt der Marke von 15.078 Punkten, später vielleicht 14.980 Zählern.

Nach einem Plus von über neun Prozent seit Jahresanfang darf eine Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt nicht überraschen. Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners hält es für „rational, jetzt Gewinne einzustreichen“. Solange die neu eroberte und psychologisch jetzt besonders wichtige 15.000-Punkte-Marke hält, „geht in einer Konsolidierung auch nichts kaputt“.

