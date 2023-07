D er deutsche Leitindex könnte die viermonatige Seitwärtsbewegung nach oben verlassen. Die Euphorie hat das Potenzial, die Kurse weiter anzutreiben.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt ist ein Rekordhoch greifbar. Der Leitindex Dax liegt zwar am Freitag in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent im Minus bei 16.358 Punkten, das Rekordhoch von 16.427 Punkten ist aber nicht weit entfernt. Bereits am Donnerstag hatten nur 19 Zähler gefehlt.

Ob das Frankfurter Börsenbarometer auf einen neuen Höchststand steigt, dürfte auch von den im Laufe des Tages veröffentlichten Konjunkturdaten für Deutschland abhängen: dem Wirtschaftswachstum im abgelaufenen zweiten Quartal (10 Uhr) und den Inflationszahlen für Juli (14 Uhr).

Sollten sie positiv ausfallen, könnte beim Dax die nun fast vier Monate andauernde Seitwärtsbewegung enden. Ein Hinweis darauf wäre es, wenn der Dax heute über der Marke von 16.300 Punkten schließt. Diese bildet seit 22 Monaten den Deckel für die Kursentwicklung beim Dax. Nachhaltig wurde diese Marke noch nie überschritten.

