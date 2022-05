Dax aktuell Dax startet mit Gewinnen in die neue Woche – und notiert über der Marke von 14.500 Punkten

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet: Kurz nach Handelsbeginn notierte der deutsche Leitindex zeitweise über der Marke von 14.600 Punkten, anschließend fiel er leicht unter dieses Niveau.

Etwa eine Stunde nach Handelsstart liegt der deutsche Leitindex 0,7 Prozent höher bei 14.557 Zählern. Zur guten Stimmung tragen die ebenfalls freundlichen Märkte in Asien, aber auch die guten Vorgaben der Wall Street bei.

Die US-Aktienmärkte hatten mit einer positiven Wochenbilanz die mit sieben Wochen längste Verlustserie seit Jahrzehnten beendet. Ein wichtiger Grund ist die wachsende Überzeugung, die Inflation habe ihr Hoch inzwischen erreicht und die Notenbank könne die Zinsen weiter erhöhen, ohne dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutscht.

Diese Überlegungen sind auch für den Montagshandel an der hiesigen Börse entscheidend, da um 14 Uhr die Mai-Inflationszahl für Deutschland veröffentlicht wird. Die Geldentwertungsrate für April betrug 7,4 Prozent. Trotz der brisanten Zahl ist ein durchgehend ruhiger Handelstag möglich, weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Finanzkateure ausfallen.

Am Dienstag rücken neben der hiesigen Inflation weitere Wirtschaftsdaten in den Vordergrund. So stehen die EU-Inflation für Mai, die deutschen Arbeitslosenzahlen für den gleichen Monat sowie in den USA Angaben zu Einzelhandelsumsätzen, ein Einkaufsmanagerindex und das Verbrauchervertrauen auf dem Tageskalender.

Unabhängig vom unmittelbaren Tagesgeschehen belegen die aktuellen Börseneinschätzungen, dass die Analysten vor allem die Zins-, Inflations- und Wirtschaftsperspektiven umtreiben. Die Experten kommen hier zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Skepsis für europäische Aktien

So sind die Profis bei BCA Research noch vorsichtig für Anlagen in Europa. „Die EZB wird mit den steigenden Zinsen pausieren, wenn sie ihren Einlagensatz im dritten Quartal auf null erhöht hat“, schrieben die Experten. Die Inflation sei der treibende Faktor für die höheren Zinsen, und die Geldentwertung werde im Sommer ihren Hochpunkt erreichen. Doch wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Risiken seien europäische Vermögenswerte noch kein Kauf.

Etwas anders sieht es der US-Ökonom Gary Shilling, der seine Prognose am wichtigsten Finanzmarkt der Welt startet. Zwar schätzt auch er die Inflation bereits auf einem Hoch. Aber die Zinswende der US-Notenbank und der Kursabschwung am Aktienmarkt deuteten auf eine weltweite Rezession. „Ein Bärenmarkt und damit eine Periode fallender Kurse hat begonnen“, glaubt er. Dem würden sich die europäischen Märkte nicht entziehen können.

Euro auf dem höchsten Stand seit fünf Wochen

Die Gemeinschaftswährung steigt um bis zu 0,4 Prozent auf 1,0769 Dollar und markiert damit den höchsten Stand seit fünf Wochen. Der Dollar-Index fällt im Gegenzug um 0,3 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief von 101,3890 Stellen. Angesichts der im Monatsvergleich voraussichtlich erneut anziehenden deutschen Inflationszahlen gebe es keinen Grund, die Zinserwartungen bezüglich der EZB zu reduzieren, stellen die Analysten der Helaba fest.

Für die Experten der LBBW ist ebenfalls klar: EZB- Chefin Christine Lagarde habe sich zuletzt klarer als zuvor dazu bekannt, dass sich die Geldpolitik im Euroraum an einem echten Wendepunkt befinde. „Demnach dürfte eine Leitzinswende auf der übernächsten Sitzung ausgemachte Sache sein.“

Einzelwerte im Fokus

Siemens: Als Gewinner im Dax zum Handelsstart am Montag präsentierte sich Siemens. Der Konzern hatte am Wochenende gemeldet, den Auftrag zum Bau eines großen Zug-Hochgeschwindigkeitssystems in Ägypten bekommen zu haben. Es ist der größte Auftrag in der Firmengeschichte. Darauf reagiert der Kurs mit einem Plus von mehr als drei Prozent.

Rheinmetall: Spitzenreiter im MDax waren im frühen Handel Rheinmetall. Die Aktie des Waffenherstellers gewinnen rund vier Prozent. Der Kurs war getrieben vom 100-Milliarden-Euro-Programm für die Bundeswehr. Der Kurs hat sich wenigen Monaten mehr als verdoppelt.

Aareal Bank: Der Kurs des Immobilienfinanzierers im SDax gibt leicht nach. Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der staatliche kanadische Pensionsfonds CPPIB können womöglich schon dieses Jahr die Aareal Bank übernehmen. Mit ihrem zwei Milliarden Euro schweren Übernahme-Angebot sammelten sie insgesamt 74,62 Prozent der Anteile am Wiesbadener Immobilienfinanzierer ein.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.