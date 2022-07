Dax aktuell Dax startet mit Kursgewinnen – Anleger blicken auf weitere Zahlen der US-Banken

Die Börse legt zum Wochenauftakt zu. Für Impulse könnten im Laufe des Tages neue Quartalszahlen von US-Banken und neue Entwicklungen zur Regierungskrise in Italien sorgen.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Kurz nach Eröffnung lag der Leitindex Dax mit rund 0,9 Prozent im Plus bei 12.979 Punkten. Weitere Impulse könnten dem Index vor allem die am Mittag anstehenden Quartalszahlen der US-Banken Goldman Sachs und Bank of America verleihen.

In der vergangenen Woche hatten bereits mehrere Institute mit ihren Ergebnissen enttäuscht. So vermeldeten die größte US-Bank JP Morgan ebenso wie Konkurrent Morgan Stanley im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebniseinbruch.

Hintergrund war der drohende Abschwung der Weltwirtschaft. Dieser macht sich bereits durch höhere Rückstellungen für Kreditausfälle, aber auch schwache Zahlen beim Investmentbanking und im Geschäft mit Börsengängen bemerkbar.

JP Morgan kündigte daraufhin an, den im April avisierten milliardenschweren Rückkauf eigener Aktien vorerst auszusetzen, um höhere Kapitalanforderungen zu erfüllen. Das wiederum setzte den Papieren der Großbank deutlich zu.

Regierungskrise in Italien belastet die Nerven

