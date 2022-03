Dax aktuell Dax startet mit leichten Verlusten – Hexensabbat könnte für Nervosität sorgen

Der große Verfallstag für Optionen und Futures könnte am Vormittag für einen turbulenten Handel sorgen. Sorgen wegen der Lage in der Ukraine dominieren weiterhin.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

München Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag mit 14.360 Punkten in den Handel gestartet und damit mit leichten Verlusten. Für erhöhte Anspannung dürfte in den ersten Handelsstunden jedoch der sogenannte Hexensabbat sorgen, auch großer Verfallstag genannt. Dabei verfallen an diesem Freitag Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte.

„Der große Verfallstag könnte die hohe Volatilität der vergangenen Wochen im Deutschen Aktienindex kurzfristig noch einmal beschleunigen“, erwartet Jochen Stanzl von CMC Markets. Vor allem Großinvestoren dürften so am Vormittag noch nervös agieren, ehe sich die Börsianer mit dem Ablauf des Verfalls gegen Mittag wieder anderen Themen zuwenden werden. Vor allem die Auswirkungen des Ukrainekriegs dürften dann wieder den Handel bestimmen.

Sofern sich zwischen den Kriegsparteien keine unerwarteten Wendungen ergeben, dürfte der Dax wohl vorerst nicht höher als in Richtung 14.568 Punkte steigen. Das war der bisherige Höchststand seit der russischen Invasion in die Ukraine.

