Dax aktuell Dax startet mit leichten Verlusten – Hexensabbat sorgt für Nervosität sorgen

Der große Verfallstag für Optionen und Futures brachte am Vormittag leichte Verluste für den Dax. Sorgen wegen der Lage in der Ukraine dominieren weiterhin.

Das bisherige Jahrestief liegt bei 12.438 Zählern. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

München Der deutsche Aktienmarkt notiert am Freitagmittag etwa 0,5 Prozent niedriger bei 14.309 Punkten. Für erhöhte Anspannung sorgte in den ersten Handelsstunden der sogenannte Hexensabbat, auch großer Verfallstag genannt. Dabei verfallen an diesem Freitag Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte.

Vor allem in der ersten Handelsstunde war die Nervosität zu spüren. Der Dax sank bis auf 14 267 Punkte, ehe es anschließend zu einer Gegenbewegung kam.

Vor allem Großinvestoren reagierten nervös, ehe sie sich mit dem Ablauf des Verfalls gegen Mittag wieder anderen Themen zuwandten. Besonders die Auswirkungen des Ukrainekriegs bestimmten ab da erneut den Handel. Aber auch da war die Zurückhaltung allgegenwärtig. Weil sich weiterhin keine Lösung in Ukraine-Konflikt abzeichnet, wollten viele Anleger vor dem Wochenende kein hohes Risiko mehr eingehen. Zumal der Dax in dieser Woche bereits rund fünf Prozent an Wert gewonnen hatte, was den höchsten Wochengewinn seit anderthalb Jahren darstellt.

