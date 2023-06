Auf der Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra dürfte die EZB ihren straffen Kurs bekräftigen. Anleger tätigen daher zu Handelsstart verhaltene Käufe.

Düsseldorf Am ersten Tag der europäischen Notenbankkonferenz zeigen sich Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Eine Dreiviertelstunde nach Handelsstart notiert der Leitindex Dax am Dienstag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 15.865 Punkten.

Wenn er die – wenn auch zaghaften – Gewinne über den Tag hält, würde der Dax damit die Verlustserie beenden, in der er sechs Handelstage lang verharrt hatte. Seit Jahresbeginn hat es noch nicht so viele Handelstage gegeben, in denen das Frankfurter Börsenbarometer nacheinander im Minus schloss. Auch am Montag war der Dax mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 15.813 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Fokus der Anleger steht am heutigen Dienstag die alljährliche Notenbankkonferenz der Europäischen Zentralbank im portugiesischen Sintra. Direkt am Vormittag wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihre Eröffnungsrede halten und dabei voraussichtlich ihren geldpolitischen Kurs bekräftigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen