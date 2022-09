Das deutsche Börsenbarometer geht positiv in den Tag. Die Marktteilnehmer sind jedoch hochgradig nervös. Neue US-Konjunkturdaten könnten die Stimmung belasten.

Frankfurt Nach der jüngsten Verlustserie hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas erholt. Der Leitindex Dax notiert am Vormittag 0,5 Prozent im Plus bei 12.292 Punkten, das Tageshoch liegt bei 12.414 Zählern. Auch der MDax rückt vor: Das Börsenbarometer der mittelgroßen Werte steigt 0,9 Prozent auf 22.653 Punkte.

Börsianer werteten den Kursanstieg zwar als Zeichen der Stabilisierung, nachdem der Dax zuletzt ein Zweijahrestief markiert hatte, wollten dies jedoch nicht überbewerten. Für Entwarnung sei es „deutlich zu früh“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Marktteilnehmer seien „hochgradig nervös“. Im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunktursorgen wollen viele Anleger keine Risiken eingehen. „Es sind weiterhin wenige, die sich trauen, im aktuellen Marktumfeld voll von wirtschaftlichen und politischen Risiken zu kaufen“, so Altmann.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen