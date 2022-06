Dax aktuell Dax startet positiv in den letzten Handelstag vor Pfingsten

Anleger warten mit Spannung auf die US-Arbeitsmarktdaten und den Dax-Indexentscheid. Es gibt die Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausklang einer bewegten Handelswoche.

Frankfurt Der deutsche Leitindex ist mit einem leichten Kursplus in den Vor-Pfingsthandel gestartet. Der Dax lag am Freitagvormittag rund 0,3 Prozent im Plus bei 14.525 Punkten. Der MDax für mittelgroße Werte legte um 0,5 Prozent zu. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg ebenfalls leicht. Anleger haben nach Einschätzung von Strategen ihre Zins- und Konjunktursorgen ein wenig zur Seite schieben können.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex bereits ein Prozent höher bei 14.485 Punkten geschlossen. Der Euro Stoxx 50 und die führenden US-Indizes hatten ähnlich zugelegt.

Damit gibt es Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausklang einer bewegten Handelswoche. Zins- und Inflationssorgen, der Krieg in der Ukraine und Lieferketten-Probleme belasten die Aktienmärkte seit Wochen. Seit Jahresbeginn verzeichnet der deutsche Leitindex ein Minus von knapp neun Prozent.

