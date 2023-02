Dax aktuell Dax startet schwach – Anleger warten auf Konjunkturdaten

Vor der Veröffentlichung aktueller Konjunkturdaten halten sich Anlegerinnen und Anleger mit Käufen zurück. Die Commerzbank-Aktie profitiert schon jetzt von ihrem baldigen Dax-Einzug.

Düsseldorf Mit einem schwachen Handelsstart knüpft der Dax am Dienstag an seinen impulsarmen Rosenmontag an. In der ersten Handelsstunde notiert der deutsche Leitindex bei 15.444 Punkten, nahezu unverändert zum Schlusskurs vom Vortag. Schon am höchsten Feiertag der Karnevalisten war der Dax mit 15.478 Punkten kaum verändert aus dem Handel gegangen.

Damit verharrt das deutsche Börsenbarometer weiterhin innerhalb der engen Handelsspanne der vergangenen Wochen. Auf der Oberseite steht das Jahreshoch von 15.659 Punkten vom 9. Februar. Auf der Unterseite ist der Bereich zwischen 15.250 und 15.275 Punkten ein Widerstand. Erst wenn der Dax aus dieser Spanne von 400 Punkten ausbricht, ändert sich nachhaltig die Richtung am deutschen Aktienmarkt.

Zwar erwarten Börsenstrategen weiterhin steigende Kurse. Denn in der Börsenhistorie folgte auf ein schwaches Jahr mit Verlusten – wie 2022 – stets ein starkes. Doch kam es in diesen starken Jahren meist vor dem Sommer zu deutlichen Kurskorrekturen.