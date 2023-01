Dax aktuell Dax startet schwach – Wie der Leitindex auf die Zinsentscheidungen reagieren dürfte

Der deutsche Leitindex bewegt sich seit dem 12. Januar in einer geringen Spanne seitwärts. Anleger sollten sich nun auf einen Ausbruch vorbereiten.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Der Dax verliert vormittags 0,3 Prozent und notiert bei 15.098 Zählern.

Seit dem 12. Januar bewegt sich der Dax seitwärts in einer Spanne zwischen 15.270 Punkten auf der Ober- und 14.906 Zählern auf der Unterseite. In der vergangenen Handelswoche lag die Spanne sogar bei nur gut 200 Punkten, ungewöhnlich niedrig. Je länger solche „Ruhephasen“ dauern, umso dynamischer erfolgt der anschließende Kursrutsch. lautet eine alte Börsenregel.

Die Entscheidungen der Notenbanken in dieser Handelswoche haben das Potenzial, dem deutschen Leitindex eine neue Richtung zu geben. Anleger achten vor allem auf den Zinsentscheid der US-Währungshüter am Mittwochabend nach Börsenschluss in Deutschland. Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann steht fest: „Angesichts der bevorstehenden Notenbanksitzungen und der bereits weit gestiegenen Kurse würde mich etwas mehr Vorsicht und Zurückhaltung unter den Anlegerinnen und Anlegern nicht verwundern“.

