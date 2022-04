Dax aktuell Dax startet stabil – Ölpreise legen weiter zu

Die Sorge um die Folgen neuer Sanktionen gegen Russland belastet den Markt. Börsianer bleiben zum Handelsauftakt vorsichtig.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Kurz nach Eröffnung notierte er mit einem minus von 0,2 Prozent bei 14.486 Punkten. Am Vortag hatte er mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 14.518 Punkten geschlossen. Auch der europäische Leitindex Euro-Stoxx 50 startet mit leichten Verlusten in den Handel. Dagegen notiert der Tec Dax leicht im Plus.

Für Unsicherheit sorgt derzeit die Debatte über weitere Sanktionen des Westens gegen Russland. Zur Debatte stehen stärkere Einschränkungen der Öl- und Gasimporte. Angesichts der mutmaßlichen Gräueltaten der russischen Invasionstruppen im ukrainischen Butscha nehmen die Stimmen zu, die einen kompletten Verzicht auf Energieimporte aus Russland fordern.

