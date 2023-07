Um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen, braucht der deutsche Leitindex im Juli ein weiteres Rekordhoch. Die US-Bilanzsaison könnte dafür entscheidende Impulse liefern.

Düsseldorf Die Marke von 16.000 Punkten bleibt am deutschen Aktienmarkt offenbar das Maß aller Dinge. Auch am heutigen Dienstag bleibt der Dax mit 16.053 Zählern knapp darüber. Das ist kaum eine Veränderung zum Vortagsschlusskurs.

Diese runde Marke wurde zwar am gestrigen Montag für wenige Minuten unterschritten, doch neue Käufer hievten den Leitindex wieder über die 16.000. Die Stimmung auf dem Parkett ist also weiterhin optimistisch, das Allzeithoch bleibt in Reichweite, das Mitte Juni mit 16.427 Zählern erreicht wurde.

Allerdings muss der deutsche Leitindex zunächst einmal das bisherige Juli-Hoch mit 16.209 Zählern überwinden, um an das Rekordhoch zu denken. So stellt für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, die waagrechte Zone zwischen etwa 16.185 und 16.210 Zählern noch einen Widerstand vor dem Allzeithoch dar.

