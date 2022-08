Dax aktuell Dax steht vor der Rally-Fortsetzung – Profis setzen aber verstärkt auf fallende Kurse

Wie groß die Wirkung des US-Inflationsrückgangs war, zeigen die Volatilitätsindizes. Sie geben Hoffnung auf eine längere Ruhephase an den Börsen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es weiter aufwärts. Der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um 0,3 Prozent auf 13.746 Punkte. Am Mittwoch war der Leitindex nach einem Rückgang der US-Inflation mit 13.700 Zählern aus dem Handel gegangen, einem Plus von 1,2 Prozent.

Wie groß die beruhigende Wirkung des Inflationsrückgangs war, der gestern in den USA verkündet wurde, zeigt sich auch an den Volatilitätsindizes. Der wohl bekannteste Volatilitätsindex, der Vix in den USA, ist am Mittwoch auf seinen niedrigsten Stand seit Anfang April gefallen. Auch am deutschen Aktienmarkt ist der VDax deutlich gefallen und notiert mit einem Wert von 23 auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten. Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann „gibt das Hoffnung, dass die neue Ruhe an den Börsen anhalten könnte“.

