Dax aktuell Dax steigt auf 15.500 Punkte

Die schlechten Nachrichten über BASF belasten zum Handelsbeginn. Doch getrieben von Kurssteigerungen anderer Werte strebt der Leitindex nach oben.

Frankfurt Am Donnerstag startet der deutsche Aktienmarkt freundlich in den Tag. Der Dax liegt eine halbe Stunde nach Handelsstart 0,2 Prozent im Plus bei 15.500 Punkten. Dabei spielen Kursgewinne von mehr als einem Prozent bei Münchener Rück, Covestro und Heidelberg Cement eine Rolle.

Diese und andere Anstiege überdecken auch den starken Verlust der BASF-Aktie von fast fünf Prozent. Der Chemiekonzern meldete am frühen Morgen, dass er sein Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beendet. Außerdem streicht das Unternehmen nach einem deutlichen Ergebnisrückgang im vergangenen Jahr und den hohen Belastungen durch die Energiekrise weltweit 2600 Stellen – ein großer Teil davon entfällt auf Deutschland. Für das laufende Jahr stellt sich BASF auf einen weiteren Ergebnisrückgang ein.

