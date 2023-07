Der deutsche Leitindex verlässt die viermonatige Seitwärtsbewegung nach oben. Die daraus entstehende Euphorie hat das Potenzial, die Kurse weiter anzutreiben.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax hat am Freitag ein Rekordhoch erreicht. Am Nachmittag stieg das Frankfurter Börsenbarometer bis auf 16.466 Punkte. Der alte Rekord lag bei 16.427 Zählern. Zuletzt notierte der Dax noch 0,3 Prozent im Plus bei 16.460 Punkten.

Nach den Notenbanksitzungen unter der Woche erweist sich die rückläufige Inflation als Unterstützung. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen.

Zuvor war am Vormittag vom deutschen Wirtschaftswachstum nicht der erhoffte Impuls ausgegangen. Zwar wurde die Rezession im zweiten Quartal gestoppt, weil das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni auf dem Niveau des ersten Quartals stagnierte, nachdem es die beiden vorherigen Quartale geschrumpft war. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten allerdings diesmal mit einem Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet.

