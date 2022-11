Dax aktuell Dax steigt auf Sieben-Wochen-Hoch – und nähert sich der nachhaltigen Trendwende

Der Dax startet im Rallymodus in den November. Die aktuelle Börsenphase ist der nächste Beleg dafür, dass drastische Ausschläge in diesem Börsenjahr die Regel sind.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt setzt seine Gewinnserie im neuen Börsenmonat November fort. Der Leitindex Dax gewinnt im Frühhandel am Dienstag 1,2 Prozent auf 13.411 Punkte. Das ist der höchste Stand seit dem 13. September.

Schwache Vorgaben aus den USA prallen am Dax vorerst ab. Zum Wochenauftakt hatte das Börsenbarometer kaum verändert geschlossen. Gleichwohl zeigte die Börsentafel am Montag zum sechsten Mal in Folge ein (wenn auch mickriges) Plus auf Schlusskursbasis.

Der Dax hat sich durch die jüngste Rally zunächst über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Zählern festgesetzt. Seit dem am 28. September erreichten Jahrestief bei 11.863 Punkten ging es um mehr als zehn Prozent nach oben.

