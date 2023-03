Der deutsche Leitindex macht einen Großteil der jüngsten Verluste wett. Das ist auf zwei Ereignisse zurückzuführen – eins in Europa und eins in den USA.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich nach einer turbulenten Woche ein versöhnlicher Abschluss ab. Der Leitindex Dax liegt am Freitagvormittag 0,7 Prozent im Plus bei 15.068 Punkten und kann dadurch sein Wochenminus deutlich eingrenzen. Größte Gewinner am Freitag sind die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank.

Am frühen Donnerstagnachmittag hatte der Index noch ein Zweimonatstief bei 14.664 Punkten markiert. Seitdem hat sich die Lage am Markt stabilisiert. Der Dax stieg um drei Prozent.

Die Entspannung zeigt auch der Rückgang des Volatilitätsindexes VDax – er zeigt die Kursschwankungen an, die Profianleger erwarten. Seit dem Jahreshoch am Donnerstag sank der VDax um mehr als 20 Prozent auf zuletzt 23,2 Punkte. Damit ist er nicht mehr weit entfernt von einem Wert von 20, der eine ruhige Börsenphase signalisiert.

Die Entwicklung – Erholung der Kurse und niedrigere Erwartungen für Kursschwankungen – sind auf zwei Faktoren zurückzuführen.

