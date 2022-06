Dax aktuell Dax steigt dritten Tag in Folge – Längste Serie seit drei Wochen

Frankfurt Der Dax hat am Dienstag seine anfänglichen Kursgewinne größtenteils wieder abgegeben. Der Leitindex schloss 0,2 Prozent im Plus bei 13.293 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13.443 Zählern. Am Montag hatte der deutsche Aktienleitindex in Reaktion auf vorangegangene Verluste 1,1 Prozent im Plus bei 13.266 Punkten geschlossen.

Gesprächsthema an der Börse bleiben weiterhin die Notenbanken. Anleger rätseln derzeit, wie stark die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten anziehen wird. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, rechnet mit mehreren deutlichen Zinserhöhungen bis zum Jahresende – mit entsprechenden Folgen für Firmengewinne und Konjunktur.

Wie schwierig Notenbankvertreter selbst die Lage einschätzen, zeigen aktuelle Äußerungen von James Bullard, der Präsident der regionalen Fed von St. Louis ist. Er warnte, dass sich die Inflationserwartungen in den USA ohne glaubwürdige Maßnahmen der Fed von der tatsächlichen Entwicklung „entkoppeln“ könnten. Damit würde ein „neues Regime hoher Inflation und Volatilität bei der Entwicklung der Realwirtschaft“ drohen, sagte Bullard am Montagabend bei einer Veranstaltung der Axa-Barcelona School of Economics.

Die Risiken blieben indessen beträchtlich, so Bullard. Er verwies auf Russlands Invasion in der Ukraine und die Möglichkeit einer starken Verlangsamung in China.

Im Euro-Raum steht vor allem die Entwicklung am Anleihemarkt nach den jüngsten Verwerfungen im Fokus der Investoren. Die Renditeabstände, die sogenannten Spreads, zwischen den Staatsanleihen Deutschlands und denen südlicher Euro-Länder wie Italien, haben sich zuletzt stark ausgeweitet. Dies löste Sorgen vor einer neuen Euro-Krise aus.

Die EZB hatte am vergangenen Mittwoch deswegen eine Sondersitzung abgehalten. Auf dieser wurde unter anderem beschlossen, rasch die Entwicklung eines neuen Werkzeugs abzuschließen, mit dem eine unerwünschte Ausweitung der Spreads bekämpft werden kann.

Laut dem französischen Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau sollte das neue Instrument zeigen, dass die Entschlossenheit der Notenbank, die Integrität des Euro zu verteidigen, keine Grenzen kennt. Der Schutzschirm solle „in dem Umfang zur Verfügung stehen, der nötig ist, um unsere unbegrenzte Zusage zum Schutz des Euro sehr deutlich zu machen“, sagte das EZB-Ratsmitglied in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. „Je glaubwürdiger ein solches Instrument ist, desto weniger muss es in der Praxis eingesetzt werden. So funktioniert ein Backstop.“

In der Euro-Zone spekulierten einige Anleger zuletzt darauf, dass die EZB im Juli bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren womöglich ebenfalls eine kräftigere Zinsanhebung beschließen könnte als die bislang in Aussicht gestellte Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Der Euro kletterte am Dienstag um bis zu 0,7 Prozent auf 1,0582 Dollar. Der Dollar-Index, der den Wert des Greenback zu wichtigen Währungen widerspiegelt, verlor 0,4 Prozent auf 104,26 Zähler.



Blick auf die Einzelwerte

Nordex: Der Windturbinenhersteller veröffentlichte am Dienstag verspätet Zahlen für das erste Quartal. Demnach brach der Umsatz um ein Viertel auf 933 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte. Es führte die schwache Entwicklung unter anderem auf die Produktionsumstellung auf andere Blätter und geringere Installationen zurück.

Wegen eines Hackerangriffs konnte Nordex seine Quartalszahlen nicht pünktlich im Mai vorlegen und büßte deswegen auch vorübergehend seinen Platz im Kleinwerte-Index SDax ein. Die Aktie notierte mit 7,2 Prozent im Minus bei 8,68 Euro.

About You: Nach einer Herunterstufung durch JP Morgan machen Anleger einen Bogen um About You. Die Aktien des Online-Modehändlers verloren in der Spitze 3,7 Prozent auf 6,45 Euro und waren damit zeitweise schwächster SDax-Wert. Die Analysten haben die Titel auf „Neutral“ von „Overweight“ heruntergesetzt, das Kursziel sehen sie nun bei 22 (zuvor 29) Euro.

Bitcoin: Die Kryptowährung konnte sich am Dienstag über der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Dollar halten. Die älteste und bekannteste Cyber-Devise verteuerte sich in der Spitze um fünf Prozent und steigt über 21.000 Dollar. Ethereum legte bis zu sieben Prozent auf 1157 Dollar zu. Am Wochenende war der Bitcoin erstmals seit Dezember 2020 wieder unter 20.000 Dollar gefallen.

