 Dax aktuell: Dax steigt erstmals seit elf Monaten wieder über 15.000 Punkte

Investoren setzen auf erneut weniger stark gestiegene US-Inflationsdaten. Strategen misstrauen dem rasanten Börsenaufschwung jedoch – und warnen.

Frankfurt Der Dax ist am Donnerstag erstmals seit elf Monaten über die Marke von 15.000 Punkten gestiegen. Am Morgen legte er in der Spitze ein halbes Prozent auf 15.018 Zähler zu. Am Mittwoch war er um 1,2 Prozent gestiegen und baute damit seinen Jahresgewinn auf mehr als sieben Prozent aus. Auch an der Wall Street hatten die großen Indizes weiter zugelegt.

Strategen misstrauen dem rasanten Börsenaufschwung jedoch. Sven Streibel, Chefaktienstratege der DZ Bank, meint zum Beispiel: „Der Dax lässt die Korken zu sehr knallen.“

Mit den Coronalockerungen in China und der Hoffnung auf weniger starke Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gebe es zwar positive Zeichen für die Stärkung der beiden Hauptabsatzmärkte der Dax-Konzerne. Inzwischen spiegelten die Märkte jedoch zu viel Optimismus wider.

