Dax aktuell Dax steigt nach Ausverkauf über 200 Punkte – Schnäppchenjäger greifen bei attraktiven Bewertungen zu

Alle Märkte preisen das Szenario einer bevorstehenden Gaskrise ein. Anders als noch zu Kriegsbeginn glauben Investoren nicht mehr an eine schnelle Lösung.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Den dritten in Tag in Folge startet der Dax zum Handelsauftakt einen Erholungsversuch. Der Leitindex steigt in der ersten Stunde um 1,8 Prozent auf 12.620 Punkte, ein Plus von 220 Zählern.

Kann das Börsenbarometer diese Gewinne behalten? Denn an beiden Tagen zuvor rutschte das Börsenbarometer anschließend wieder ins Minus. Und am gestrigen Dienstag gab es zudem noch einen Ausverkauf. Der Dax verlor 370 Punkte und rutschte auf ein neues Jahrestief ab, das nun bei 12.390 Punkten liegt.

Eine Handelsspanne von 480 Punkten wie am gestrigen Dienstag erleben Anleger auch nicht jede Sitzung. Entsprechend erwarten laut der täglichen Umfrage zur Entwicklung des heutigen Handelstages auf der Handelsblatt-Website zwei Drittel einen negativen Verlauf.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen