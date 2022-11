Dax aktuell Dax steigt nach US-Jobdaten auf neues Tageshoch – Konsolidierung bleibt aber intakt

Unterstützt wird der Markt von erfreulichen Signalen in Sachen Inflation. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürften Daten aus den USA sein.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es wieder aufwärts. Der Dax erreichte nach dem US-Arbeitsmarktbericht mit 12.393 Punkten ein neues Tageshoch und liegt derzeit 1,8 Prozent im Plus bei einem Stand von 13.363 Zählern. Noch am gestrigen Donnerstag war das Börsenbarometer zwischenzeitlich über 230 Punkte abgerutscht, ging aber mit einem moderaten Minus von 0,95 Prozent und einem Endstand von 13.130 Punkten aus dem Handel

Die US-Arbeitsmarkdaten fielen besser als erwartet aus. Geschaffen wurden im Monat Oktober 261.000 neue Stellen. Erwartet worden war nur ein Plus von 200.000 bis 220.000 neue Stellen. Seit etlichen Monaten gilt die generelle Devise, dass positive Jobdaten schlecht für den Aktienmarkt sind und umgekehrt.

Was aber vermutlich für weiter steigende Kurse gesorgt hat: Die Dynamik beim Lohnanstieg nimmt ab. Laut dem Kapitalmarktexperten Thoma Altmann ist es bereits der siebte Monat in Folge, in dem diese so wichtige Zahl zurückgeht oder zumindest stagniert.

