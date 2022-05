Dax aktuell Dax steigt nach US-Zinserhöhung über 300 Punkte – Fünf Gründe für ein Ende des viermonatigen Abwärtstrends

Am heutigen Donnerstag läuft der dritte Versuch, den Abwärtstrend am Aktienmarkt seit Anfang des Jahres zu beenden. Die Chancen dafür sind gut.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Exakt seit Monaten steckt der Dax in einem Abwärtstrend. Zweimal scheiterte der Leitindex an dem Versuch, diese fallende Linie seit dem Jahreshoch am 5. Januar mit 16.285 Punkten zu beenden. Das waren lediglich Bärenmarktrallys. Doch nun stehen die Chancen gut, dass beim dritten Mal dieser Trend bald vorbei ist.

Denn der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um 2,3 Prozent auf 14.294 Punkte, gut 320 Zähler über dem gestrigen Schlusstand. Damit ist der am gestrigen Mittwoch erwartete Bewegungsimpuls nach oben erfolgt.

Laut technischer Analyse wäre der Abwärtstrend bei nachhaltigen Notierungen über dem aktuellen Stand dieser fallenden Trendlinie von derzeit 14.216 Zählern beendet. Nachhaltig bedeutet ein höherer Tagesschlusskurs und am folgenden Handelstag. Knapp darunter liegt die 50-Tages-Linie, die den mittelfristigen Trend wiedergibt und bei 14.116 Punkten liegt.

