Dax aktuell Dax steigt nach US-Zinserhöhung um über 250 Punkte – Fünf Gründe für ein Ende des viermonatigen Abwärtstrends

Düsseldorf Am Morgen nach dem jüngsten Zinsentscheid der Fed geht es am deutschen Aktienmarkt kräftig bergauf. Der Dax steigt vormittags um 1,8 Prozent auf 14.223 Punkte, gut 250 Zähler über dem gestrigen Schlusstand. Damit hat der Leitindex den erwarteten Bewegungsimpuls nach oben vollzogen. Das Tageshoch liegt bei 14315 Punkten.

Die Chancen stehen gut, dass der Dax seinen mehrmonatigen Abwärtstrend hinter sich lässt. Seit Anfang des Börsenjahres steckt der Dax in diesem Trend fest – die fallende Linie seit dem Jahreshoch mit 16.285 Punkten am 5. Januar liegt aktuell bei 14.216 Punkten. Nur 100 Punkte darunter liegt die 50-Tages-Linie, die den mittelfristigen Trend wiedergibt.

Zwei Mal hat das Börsenbarometer versucht, aus diesem Abwärtstrend auszubrechen, jeweils ohne Erfolg. Damit dies gelingt, müsste der Dax nachhaltig – also per Tagesschlusskurs sowie am folgenden Handelstag – über diesem Niveau notieren. Fünf Gründe, warum sich die Aussichten gebessert haben:

