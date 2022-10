Dax aktuell Dax steigt nach Verfallstag-Abrechnung – Varta-Aktie stürzt auf Mehrjahrestief, Shortseller erhöhen ihre Wetten

Der Aufwärtstrend bei Zinsen geht ungebremst weiter. Es ist schwer vorstellbar, dass Aktienkurse und Anleiherenditen parallel weiter steigen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt stand am Freitag der kleine Verfallstag am Terminmarkt im Fokus. Der Abrechnungspreis von knapp unter 12.600 Punkten um 13 Uhr lag zwischen den vier größten Dax-Positionen am Terminmarkt. Man konnte sehen, dass offenbar Profianleger in der Zeit von 12 bis 13 Uhr versuchten, den Dax Richtung 12.600 Punkte zu treiben.

Nach der Abrechnung liegt der Dax aber nur noch 1,2 Prozent im Minus und wird bei 12.610 Punkten gehandelt, etwa 150 Zähler weniger. Noch am Donnerstag haben zunächst freundliche US-Börsen den Dax 0,2 Prozent bei 12.767 Punkten im Plus schließen lassen.

Nach Meinung von Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners war es ungewöhnlich, dass der Oktober-Verfallstag für derart viel Aufsehen und Marktbewegung gesorgt hatte. Normalerweise ist das großen Verfallstagen am Ende eines Quartals vorbehalten, Hexensabbat genannt. Dann laufen noch zusätzliche Terminkontrakte aus.

