Dax aktuell Dax steigt Richtung Jahreshoch – Shortseller passen ihre Positionen an

Trotz der Kursgewinne am Mittwoch sollten Anleger weiterhin die Unterseite im Blick behalten. Dabei stehen vor allem zwei Bereiche im Fokus.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es nach drei schwächeren Handelstagen wieder aufwärts. Der Dax steigt vormittags um 0,6 Prozent auf 15.406 Punkte. Damit fehlen nur noch 115 Zähler für ein neues Jahreshoch, was gleichbedeutend mit einer Fortsetzung der 3650-Punkte-Rally seit Ende September wäre und vermutlich neuen Schwung in den Handel bringen dürfte.

Mit den Kursgewinnen folgt der deutsche Leitindex den US-Börsenindizes an der Wall Street, die nach den Reden des US-Notenbankchefs Jerome Powell und von Präsident Biden am Dienstag nach oben geklettert sind.

Anders verhielten sich die Notierungen am Anleihemarkt. Die gaben nach, entsprechend stiegen die Renditen. Eine zehnjährige US-Staatsanleihe bringt mittlerweile eine Rendite von 3,65 Prozent, der Tiefpunkt am Dienstag lag bei 3,60 Prozent. Auch bei einer zehnjährigen Bundesanleihe stieg die Rendite auf 2,36 Prozent von zuvor 2,28 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen