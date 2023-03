Dax aktuell Dax steigt trotz schwacher US-Vorgaben – Warum die Inflationsrate den Markt nicht belasten dürfte

Am heutigen Mittwoch steht die deutsche Inflationsrate im Fokus. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt: Das Überraschungspotenzial für die Kurse liegt auf der Oberseite.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich erstaunlich robust. Trotz Verlusten an den US-Märkten notiert der Dax in der ersten Handelsstunde 0,4 Prozent im Plus und wird bei 15.426 Punkten gehandelt.

Die Diskrepanz zwischen dem heimischen Börsenbarometer und den US-Börsenindizes ist erstaunlich. Während der deutsche Leitindex in den ersten beiden Monaten des Börsenjahres rund neun Prozent zugelegt hat, ist der ebenfalls industrielastige Dow Jones 30 in diesem Zeitraum um rund 1,5 Prozent gefallen und hat am gestrigen Dienstag mit 32.636 Zählern ein neues Jahrestief erreicht.

Der S&P 500 schloss am Dienstag leicht im Minus bei 3970 Zählern. Der Technologieindex Nasdaq konnte zwar seit Jahresbeginn rund zehn Prozent zulegen, ist seit Anfang Februar aber bereits wieder um drei Prozent gefallen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen