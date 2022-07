Dax aktuell Dax steigt über 12.800 Punkte – Umfrage unter Profis warnt vor erneuten Notverkäufen

Die Vermutung liegt nahe, dass bis jetzt nur Schnäppchenjäger Aktien kaufen. Langfristig orientierte Investoren warten eher die nächste Handelswoche ab.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht die Erholung den zweiten Tage in Folge weiter. Der Dax klettert mittags um 1,6 Prozent auf 12.803 Punkte nach oben, ein Plus von 210 Zählern. Bereits am Montag hatte das Börsenbarometer 1,6 Prozent auf 12.594 Zähler zulegen können.

Damit hat der deutsche Leitindex seit dem neuen Jahrestief mit 12.390 Punkten am vergangenen Dienstag bereits über 400 Zähler gutgemacht. Doch viel erreicht hat er damit noch nicht. Aus technischer Sicht werden der Frankfurter Benchmark lediglich erste, leichte Stabilisierungstendenzen zugebilligt.

Der Dax bleibt weiterhin im unteren Drittel seines Abwärtstrends seit Jahresanfang. Erst Kurse oberhalb von rund 13.000 Zählern wären ein erster Fortschritt. Es dürfte jedoch schwierig werden, dieses Niveau am Donnerstag zu erreichen. Martin Utschneider, technischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, erwartet im Donnerstagshandel eine Bandbreite zwischen 12.919 auf der Ober- und 12.617 Punkten auf der Unterseite.

