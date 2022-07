Dax aktuell Dax steigt über 13.000 Punkte – Anleger blicken auf weitere Zahlen der US-Banken

Die Börse legt zum Wochenauftakt deutlich zu und bestätigt den Gesamttrend der vergangenen Wochen. Nun rücken neue Zahlen aus den USA in den Fokus.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt knüpft zum Wochenauftakt an seine jüngste Erfolgsserie an. Der Leitindex Dax liegt am Mittag 1,3 Prozent höher bei 13.033 Punkten. Am Freitag hatte das Börsenbarometer den größten Tagesgewinn seit März verbucht.

Damit zeigt sich erneut ein Trend, der bereits in den vergangenen Wochen mehrfach zu beobachten war: Ohne dass sich die fundamentale Situation wirklich verändert hat, zeigen sich am Aktienmarkt mittlere bis größere Kursbewegungen. Anleger müssen sich an diese Phase gewöhnen.

Weitere Impulse könnten dem Index vor allem die am Mittag anstehenden Quartalszahlen der US-Banken Goldman Sachs und Bank of America verleihen. In der vergangenen Woche hatten bereits mehrere Institute mit ihren Ergebnissen enttäuscht. So vermeldeten die größte US-Bank JP Morgan ebenso wie Konkurrent Morgan Stanley im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebniseinbruch.