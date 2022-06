Dax aktuell Dax steigt über die Marke von 13.400 Punkten – Euro-Kurs legt zu

Der Leitindex hält seine Gewinne und notiert am Dienstag im Plus. Auch die europäische Währung legt zu, währen der Dollar an Wert verliert.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Frankfurt Der Dax hat am Dienstag seine Erholung fortgesetzt. Der Leitindex notierte am Mittag etwa ein Prozent im Plus bei 13.391 Punkten. Das Tageshoch liegt bei 13.443 Zählern. Am Montag hatte der deutsche Aktienleitindex in Reaktion auf vorangegangene Verluste 1,1 Prozent im Plus bei 13.266 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatte es wegen eines Feiertags am Montag keinen Handel gegeben.

Gesprächsthema an der Börse bleiben weiter die Notenbanken. Anleger rätseln derzeit, wie stark die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten anziehen wird. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, rechnet mit mehreren deutlichen Zinserhöhungen bis zum Jahresende – mit entsprechenden Folgen für Firmengewinne und Konjunktur.

