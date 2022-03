Dax aktuell Dax steigt über Marke von 14.600 Punkten – Bitcoin notiert über 47.000 Dollar

Der deutsche Leitindex bricht aus seiner jüngsten Seitwärtsphase nach oben aus. Dabei profitiert der Dax von der Erholung der Chemie-Werte.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche: Am Montagnachmittag notiert der Leitindex Dax 1,4 Prozent im Plus bei rund 14.500 Punkten. In der Spitze lag er sogar 2,2 Prozent im Plus bei 14.628 Punkten, ehe wieder Gewinnmitnahmen einsetzten. Besonders gefragt waren die konjunktursensiblen Chemiekonzernen BASF, Covestro und Bayer, deren Aktien rund drei Prozent zulegen.

Damit beendete der Dax seine jüngste Seitwärtsbewegung. Seit dem 16. März, also seit knapp zwei Wochen, pendelte das Frankfurter Börsenbarometer in einer Handelsspanne von rund 400 Punkten zwischen den Marken von 14.110 Punkten auf der Unterseite und 14.553 Zählern auf der Oberseite. Für eine spürbare nachhaltige Entlastung müsste der Dax allerdings mit 14.980 Zählern noch einen weiteren charttechnisch wichtige Widerstand durchbrechen.

