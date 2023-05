Der Leitindex zeigt sich nach einer Woche mit Zinserhöhungen in den USA und in der Euro-Zone stabil. Eine böse Überraschung gibt es im MDax für Evotec.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax grenzt am Freitag seinen Wochenverlust deutlich ein. Das Frankfurter Börsenbarometer notiert am Nachmittag 1,2 Prozent im Plus bei 15.916 Punkten. Damit könnte der Dax seine erste Verlustwoche nach drei Gewinnwochen doch noch abwenden. Am vergangenen Freitag war der Index bei 15.922 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der Dax profitiert dabei von den vorgestellten Industriestrompreis-Plänen des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne). Aktien von Unternehmen, die unter hohen Strompreisen leiden, sind gefragt: Die Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro steigen als einer der Favoriten im Dax um rund fünf Prozent, BASF-Titel um rund drei Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen