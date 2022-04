Dax aktuell Dax steigt um mehr als 200 Punkte – Anlegerstimmung signalisiert weitere Kursgewinne

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt arbeitet der Leitindex weiter am Versuch einer Bodenbildung. Der Dax steigt nachmittags um 1,3 Prozent auf 14.357 Punkte, ein Plus von mehr als 200 Zählern.

Den gestrigen Handelstag beendete das Börsenbarometer unverändert bei 14.153 Punkten. Interessant am Handelsverlauf war: Unterhalb von 14.000 Zählern herrscht offenbar hohes Kaufinteresse. Zweimal rutschte der Dax unter diese runde Marke, allerdings nur für wenige Minuten. Das Tagestief lag bei 13.991 Zählern.

Die heutigen Kursgewinne bestätigen die Einschätzungen des Sentimentexperten Stephan Heibel nach Auswertung der Handelsblattumfrage Dax-Sentiment. „Positive Entwicklungen oder allein schon das Ausbleiben weiterer Negativmeldungen könnten für steigende Kurse sorgen“, sagte er am gestrigen Dienstag. Bislang gab es keine größere Eskalation im Ukrainekrieg, und auch der Anleihemarkt legt eine Atempause ein.

Auch Michael Hartnett, Chefstratege für globale Aktien bei der Bank of America (BofA), sieht die Lage ähnlich. Der „Bull & Bear"-Index der BofA stehe bei 2,0 Punkten und damit an der Schwelle zu einem Kaufsignal, schrieb der Experte der US-Investmentbank.

Auch die technische Lage am deutschen Aktienmarkt ist derzeit konstruktiv, obwohl der mittelfristige Abwärtstrend seit Jahresanfang immer noch intakt ist. Den würden erst nachhaltige Kurse oberhalb von 15.000 Punkten ändern, die der Dax im Rahmen seiner 2500-Punkte-Rally von Anfang bis Ende März dieses Jahres nur knapp verpasst hat. 14.952 Zählern war der höchste Stand am 29. März.

Und diese Gewinne der sogenannten Bärenmarktrally, also steigende Kurse innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrends, verarbeitet der deutsche Leitindex seit Ende März konstruktiv. Der tiefste Punkt dieser kurzfristigen Abwärtsbewegung liegt bei 13.887 Zählern. Technische Analysten nennen das eine Minimalkorrektur, die nach solch einer dynamischen Rally von rund 2500 Punkten üblich ist.

Nur sollte der Dax diese Marke von 13.887 Zählern möglichst nicht mehr unterschreiten. Ansonsten wäre der Versuch einer Bodenbildung gescheitert, und der Abwärtstrend dürfte länger anhalten, als manchen Anlegern lieb wäre. Hält diese Marke hingegen, dürfte es in den kommenden Handelstagen einen erneuten Anlauf in Richtung 15.000 Punkte geben.

Die heutigen Kursgewinne gehen in der aktuellen Lage am Kapitalmarkt mit einer Atempause am Anleihemarkt einher. Im Gegensatz zum gestrigen Dienstag erklimmen die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen hierzulande und jenseits des Atlantiks keine neuen Mehr-Jahres-Hochs mehr. Nach 2,971 Prozent am Vortag liegt dieser Wert für US-Treasuries aktuell bei 2,8686 Prozent. Die Bundesanleihen bringen derzeit 0,854 Prozent nach 0,952 am Vortag.

Die erste große Enttäuschung der US-Berichtssaison hat wenig Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt. Der Streamingdienst Netflix hat zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Rückgang bei der Kundenzahl ausgewiesen. Um 200.000 Abonnenten sei der Kundenstamm im ersten Quartal geschrumpft, teilte die Firma nach Börsenschluss am Dienstagabend in den USA mit.

Die Netflix-Aktie fiel nachbörslich an der Wall Street um mehr als 25 Prozent und verliert auf der deutschen Handelsplattform Xetra ebenfalls ein Viertel an Wert. In diesem Sog geben auch andere Streaming-Dienste nach, etwa Disney plus mit einem Minus von mehr als vier Prozent auf dem deutschen Markt.

Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung des „Beige Book“ nach Börsenschluss in Deutschland. Vom Konjunkturbericht der US-Notenbank versprechen sie sich Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

In den vergangenen Wochen hatte sich vor allem Fed-Führungsmitglied James Bullard für kräftigere Schritte starkgemacht. Am Markt wird am 4. Mai eine Erhöhung um 50 Basispunkte erwartet. 40 Prozent der Profis glauben, dass der US-Zinssatz am Jahresende zwischen 2,5 und 2,75 Prozent liegen wird.

Blick auf Einzelwerte

Chipwerte: Diese Branche war gefragt, weil der in Amsterdam Chipausrüster ASML mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen übertraf und die Aktie sieben Prozent zulegen konnte. In Deutschland kletterten Infineon im Dax um 3,3 Prozent nach oben. Im MDax lag der Zulieferer Siltronic mit einem Plus von 5,7 Prozent an der Spitze, während PVA Tepla im SDax um 6,1 Prozent zulegte.

Siemens Energy: Das Unternehmen hat mit anhaltenden Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa und den Folgen des Ukrainekriegs schwer zu kämpfen. Als Konsequenz stellt der Energietechnik-Konzern seine Jahresprognose auf den Prüfstand. Die Aktie verliert knapp fünf Prozent an Wert.

Lanxess: Beim Spezialchemie-Konzern laufen die Geschäfte besser als gedacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass im ersten Quartal das Ergebnis (Ebitda) vor Sondereinflüssen und auch der Umsatz deutlich über der durchschnittlichen Markterwartung und dem Vorjahresergebnis liegen werden. Diese Nachricht beschert dem Lanxess-Papier ein Plus von 3,3 Prozent. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal sollen am 5. Mai vorgelegt werden.

Nordex: Ein Rückgang der Auftragseingänge schickt das Papier auf Talfahrt. Die Aktien des Windkraftanlagen-Bauers fallen am Mittwoch um 4,5 Prozent. Im weiteren Jahresverlauf werde die Nachfrage wieder anziehen, prognostiziert Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies. Vor allem in Europa könne dank der erwarteten Vereinfachung der Genehmigungsverfahren mit höheren Bestellungen gerechnet werden.

