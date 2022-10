Dax aktuell Dax steigt um mehr als 250 Punkte auf neues Monatshoch – Privatanleger lauern auf einen Wiedereinstieg

Knapp 800 Punkte hat der Dax seit dem Jahrestief bereits zugelegt. Wie das positive und das negative Szenario für den deutschen Leitindex aussehen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt deutlich aufwärts. Der Dax notiert nachmittags weitere 2,1 Prozent im Plus bei 12.699 Punkten, rund 260 Zähler über dem Freitagsschlussstand. Die vergangene Handelswoche hatte der Leitindex bei 12.437 Punkten beendet, ein Plus von etwa 0,7 Prozent. Mit dem heutigen Tageshoch von 12.706 Punkten markierte das Börsenbarometer gleichzeitig ein neues Monatshoch.

Über 840 Punkte hat der Dax seit seinem Jahrestief Ende September bereits zugelegt – doch viel erreicht hat der deutsche Leitindex damit noch nicht. Folgt auf diese Kursgewinne eine vierte Bärenmarktrally in diesem Börsenjahr? Damit gemeint ist eine rund sechswöchige Aufwärtsbewegung mit Kursen von deutlich über 13.000 Punkten, vielleicht sogar 13.500 Zählern.

Privatanleger haben hohe Investitionsbereitschaft

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen