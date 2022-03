Dax aktuell Dax steigt um mehr als 400 Punkte – „Projekt Bodenbildung“ verläuft bislang konstruktiv

Am Aktienmarkt festigen sich die Tendenzen einer Stabilisierung. Doch für ein Ende des Abwärtstrends hat der Dax noch einen weiten Weg vor sich.

Der deutsche Leitindex hatte im letzten Börsenjahr mehrere neue Rekordhochs erreicht. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt herrscht wieder freundliche Stimmung. Der Dax überwindet in der ersten Handelsstunde locker die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten und wird bei 13.304 Zählern gehandelt, ein Plus von 3,7 Prozent oder 470 Punkten. Bereits der gestrige Handelsverlauf zeigte eine positive Tendenz, weil das Börsenbarometer nach zwei Ausverkaufstagen mit 12.831 Punkten unverändert die Sitzung beendete.

Während der US-Handelszeiten nach Börsenschluss in Deutschland gab es bereits Kurse oberhalb von 13.300 Punkten. Allerdings währte diese Freude nur kurz, weil alle großen US-Börsenindizes noch ins Minus rutschten.

Trotz der Kursgewinne zum Handelsauftakt handelt es sich bislang nur um eine Erleichterungsrally, um eine Gegenbewegung in einem intakten Abwärtstrend. Um den zu beenden, hat das Börsenbarometer noch einen weiten Weg vor sich.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen