Dax aktuell Dax steigt weiter – Die vier Schlussfolgerungen aus der 1600-Punkte-Rally

Die Dynamik der laufenden Aufwärtsbewegung ist beeindruckend: An den vergangenen acht Handelstagen gab es sieben neue Höchststände. Kann das so weitergehen?

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht der Aufwärtstrend ungebremst weiter. Der Dax steigt in der ersten Handelsstunde um weitere 0,2 Prozent auf 13.366 Punkte. Bereits am gestrigen Dienstag ging der Leitindex Dax 0,6 Prozent höher bei 13.339 Zählern aus dem Handel.

Das aktuelle Momentum, die Dynamik dieser Aufwärtsbewegung, ist beeindruckend: In den vergangenen acht Handelstagen gab es sieben neue Höchststände. Seit Ende September ist der Leitindex um knapp 1600 Punkte oder umgerechnet 13 Prozent gestiegen.

Aus dieser Rally seit Ende September lassen sich vier Schlussfolgerungen ableiten.

1. Dax dürfte kein neues Jahrestief mehr markieren

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Dax in den kommenden Wochen wieder unter die Marke von 12.000 Punkten fällt oder gar ein neues Jahrestief markiert. Diese gültige Marke liegt 11.862 Punkten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen