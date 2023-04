Dax aktuell Dax steigt weiter – Experte: „Neues 52-Wochen-Hoch untermauert den Aufwärtstrend“

Die Entscheidung über eine neue Richtung am Aktienmarkt könnten die US-Inflationszahlen bringen. Anleger hoffen auf Signale für ein Ende der Zinserhöhungen.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt bleibt das bisherigen Jahreshoch weiter im Fokus. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunden bei 15.692 Zählern, ein Plus von 0,2 Prozent.

Mit dem gestrigen Tageshoch von 15.726 Punkten fehlten dem deutschen Leitindex nur elf Zähler, um ein neues Jahreshoch zu erreichen. Das bisherige liegt bei 15.736 Punkten und ist damit eine wichtige Orientierungsmarke.

Auf den ersten Blick war der gestrige Dienstag ein eher langweiliger Handelstag mit einer Spanne von nur 101 Punkten. Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, hat dennoch etwas bemerkenswertes festgestellt: Auf Tagesschlusskursbasis erreichte der Dax ein neues 52-Wochen-Hoch. In den Wochen zuvor hatte es solche Hochpunkte bereits auf Wochenschlusskursbasis und während des Intraday-Handels gegeben.

„Der Hausse-Modus wurde damit erneut untermauert“, analysiert Scherer. Damit besteht auch kurzfristig die Option, die Aufwärtsbewegung Richtung 16.000er-Marke und dann auch gen Allzeithoch 16.290 Punkte fortzusetzen.

