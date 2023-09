Gute Wirtschaftsdaten aus China und die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen beflügeln die Aktienkurse. Kein einziger Dax-Titel startet am Freitag im Minus.

Frankfurt Der deutsche Aktienmarkt startet am Freitag freundlich. Gestützt von guten Wirtschaftsdaten aus China und dem Nachhall der positiv aufgenommenen EZB-Zinserhöhung vom Vortag gewinnt der Dax zu Handelsbeginn 0,9 Prozent auf rund 15.950 Punkte. Damit ist auch die optisch wichtige Marke von 16.000 Punkten wieder in Reichweite, ein Niveau, das der deutsche Leitindex zuletzt am 31. August überwunden hatte.

Die höchsten Gewinne unter den Standardwerten verbuchen zu Beginn Siemens Healthineers, Sartorius und Adidas mit jeweils rund zwei Prozent Aufschlag. Kein einziger Dax-Titel startet im Minus.

Die Startbedingungen für einen positiven Tagesverlauf waren gut. Nach den Gewinnen des Donnerstags an der Wall Street hatte sich auch an den asiatischen Märkten eine freundliche Stimmung durchgesetzt. Asiatische Indizes stiegen um etwa ein Prozent und legten damit eine gute Basis für den dann beginnenden Handel in Europa.

