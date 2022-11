Dax aktuell Dax steigt weiter – Morphosys-Aktie stürzt 25 Prozent ab

Der Leitindex ist zu schnell zu hoch gestiegen, was auf eine baldige Konsolidierung hindeutet. Die wichtigsten Haltemarken für den Dax im Überblick.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt geht der Aufwärtstrend weiter. Der Dax klettert vormittags um 0,2 Prozent auf 14.254 Punkte. Das Tageshoch liegt bei 14.330 Zählern. Bereits am Freitag hatte der Leitindex 0,6 Prozent im Plus gelegen und bei 14.224 Zählern geschlossen.

Ein Plus von 2500 Punkten oder umgerechnet 17 Prozent seit Ende September, davon allein 700 Zähler seit Donnerstagmittag. Sechs Wochen in Folge ist der Dax nach oben geklettert, zuletzt sogar um 5,7 Prozent. Diese Entwicklungen zeigen, dass der deutsche Leitindex extrem überkauft ist – er ist also zu schnell zu hoch gestiegen.

Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser Handelswoche zu einer Verschnaufpause kommt. Für den Kapitalmarktexperten Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners „wird die Luft dünner“. Nach dem beeindruckenden Kurssprung lässt das Kaufinteresse deutlich nach.

