Dax aktuell Dax steigt wieder Richtung 14.000 Punkte – Profis ignorieren die vielen Risiken

Am Aktienmarkt geht es zum Auftakt deutlich aufwärts. Die Delivery-Hero-Aktie ist innerhalb von zwei Handelstagen um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Nach zwei Handelstagen mit zwischenzeitlich deutlichen Kursverlusten beruhigt sich die Lage am heutigen Donnerstag etwas. Der Dax startet in die Sitzung mit 13.972 Punkten, ein Plus von 1,3 Prozent oder umgerechnet rund 180 Zählern. Am gestrigen Mittwoch ging der Leitindex zwar mit einem Plus von 0,3 Prozent und einem Endstand von 13.794 Zählern aus dem Handel, rutschte aber zum Auftakt aber bis auf 13.566 Punkten ab.

Dieses Tagestief vom gestrigen Handelstag könnte eine wichtige Orientierungsmarke beim Versuch einer Bodenbildung sein. Oder andersherum formuliert: Kurse unterhalb von 13.500 Zählern dürften den Richtung 13.000 Punkte weiter abrutschen lassen. Insgesamt bleibt die charttechnische Situation herausfordernd.

Nach Meinung von Konstantin Oldenburger von Broker CMC Markets haben aber die „Bullen noch nicht kapituliert“. Aber vor dem Hintergrund sich auftürmender Risiken fällt es ihnen aber zunehmend schwerer, „sich gegen die fast schon tsunamiartigen Verkaufswellen zu stemmen“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen