Der Börse fehlt es weiter an Impulsen für einen Anstieg über 16.000 Punkte. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen fällt deutlich ins Minus.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax bleibt am Dienstag ohne klaren Kurs. Am Nachmittag notiert der Dax 0,1 Prozent im Minus bei 15.897 Punkten, nachdem er fast den ganzen Handelstag über im Plus gelegen hatte. Auch der Dow Jones und der breiter gefasste S&P 500 an der New Yorker Wall Street notieren im Minus.

Sorgen über eine Schuldenkrise in den USA drücken auf das Frankfurter Börsenbarometer, während starke Zahlen aus den Dax-Konzernen in letzter Zeit Auftrieb brachten. Die gegensätzlichen Impulse gleichen die Kursdynamik aus: Der Dax verharrt in seiner Seitwärtsbewegung.

Kaum Bewegung brachte die Veröffentlichung der Mai-Daten des ZEW-Index, der als einer der wichtigsten Indikatoren für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft gilt. Der Index des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ist erstmals seit Dezember 2022 unter die Nulllinie gesunken und liegt bei minus 10,7 Punkten (April: plus 4,1 Punkte).

