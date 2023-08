Dem deutschen Leitindex fehlen rund 600 Punkte für ein neues Rekordhoch. Doch für neue Gewinne muss zunächst die Inflationsrate deutlich sinken.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt steht nun die Marke von 16.000 Punkten in Fokus. Der Dax notiert in der ersten Handelsstunde unverändert und wird bei 15.920 Punkten gehandelt.

In den vergangenen Handelstagen hat der Leitindex eine Erfolgsserie hingelegt. Seit dem Monatstief am 18. August ist das Börsenbarometer bereits um knapp 500 Punkte nach oben geklettert. Von den vergangenen sieben Handelstagen endeten sechs mit einem Pluszeichen, am gestrigen Dienstag betrug der Wertzuwachs 0,9 Prozent. Und der Leitindex nähert sich mit der 16.000er Marke einer Schwelle, die letztmals vor drei Wochen gesehen wurde.

Unterstützt wird der Dax auch von der Wall Street, wo die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nach den jüngsten Konjunkturdaten die Kurse beflügelte.

