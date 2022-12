Dax aktuell Dax sucht mühevoll nach Impulsen – Im neuen Börsenjahr folgt ein bedeutender Test

Optimistische Anleger, die auf eine Jahresendrally gehofft haben, werden enttäuscht. Der Dax pendelt weiter seitwärts bei sehr geringem Handelsvolumen.

Düsseldorf Anleger am deutschen Aktienmarkt suchen in diesen Tagen nach neuer Orientierung. Der Dax bewegt sich seitwärts – auch am Mittwoch. Der Leitindex liegt in der ersten Handelsstunde unverändert knapp unter 14.000 Zählern.

Am Dienstag hatte der Dax 0,4 Prozent gewonnen. Die Handelsspanne – der Abstand zwischen der höchsten und tiefsten Notierung des Tages – lag bei nur 100 Zählern.

Wie erwartet sind die Handelsumsätze in diesen Tagen extrem gering. Am Dienstag wechselten insgesamt nur 23 Millionen Stücke den Besitzer. Dieser Wert liegt noch weit unter dem Durchschnitt für die Zeit zwischen Weihnachten 2021 und dem darauffolgenden Jahreswechsel (circa 30 Millionen).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen