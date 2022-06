Dax aktuell Dax-Talfahrt vorerst beendet – Außerordentliche EZB-Ratssitzung beflügelt die Märkte

Düsseldorf Vor der wohl nächsten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Abend ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Nach sechs Handelstagen mit teils heftigen Verlusten stieg der Leitindex Dax nun um 1,36 Prozent auf 13 485,29 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,62 Prozent auf 27 784,27 Zähler.

Bereits am gestrigen Dienstag stieg der Leitindex zum Handelsauftakt deutlich an, beendete aber nach einem Tageshoch von 13.569 Punkten mit einem Minus von 0,9 Prozent und einem Endstand von 13.304 Zählern den Handel.

Für etwas Beruhigung der zuletzt sehr nervösen Märkte sorgt auch, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) gegen die Unruhe an den Finanzmärkten stemmen will. Als Reaktion auf die jüngste Unruhe an den Finanzmärkten will die EZB Gelder aus dem Ende März ausgelaufenen Corona-Notkaufprogramm Pepp besonders flexibel einsetzen. Zugleich beauftragte der Rat die zuständigen Ausschüsse des Eurosystems zusammen mit der Zentralbank, die Fertigstellung eines neuen Kriseninstruments zu beschleunigen.

Welchen Kurssturz toleriert die US-Notenbank?

0,5 oder 0,75 Prozentpunkte? Das ist derzeit die alles entscheidende Frage am Kapitalmarkt. Gemeint ist die Höhe, um die die US-Notenbank am heutigen Mittwoch nach Börsenschluss hierzulande die Zinsen erhöhen will. Eingepreist sind 0,75 Prozentpunkte, „nur“ 0,5 wären eine erfreuliche Überraschung. Und für die nächste Zinssitzung Ende Juli erwarten die Börsianer gleich noch einmal 0,75 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Entsprechend spannend dürfte die anschließende Pressekonferenz mit Notenbank-Chef Jerome Powell werden. Wird er auch zu den hohen Verlusten am Aktienmarkt Stellung nehmen? Welchen Kurssturz toleriert die Fed? Schließlich ist der US-Auswahlindex S&P 500 mittlerweile offiziell im Bärenmarkt. Auch der Dax hat innerhalb einer Woche rund 1400 Punkte verloren.

Die vergangenen Handelstage hatten schon Züge einer kleinen Kapitulation. Vor allem an den Sitzungen mit den großen Verlusten wie am Freitag und am Montag wurden jeweils rund 90 Millionen Stücke gehandelt. In den vergangenen vier Wochen hingegen lag das durchschnittliche Volumen pro Tag unterhalb von 70 Millionen Papieren.

Für Thomas Altmann vom Investmenthaus QC Partners unternehmen die Märkte dem Versuch einer Bodenbildung. Allerdings schränkt der Kapitalmarktexperte ein: „Ob wirklich ein Boden gefunden ist oder ob wir nur eine Verschnaufpause auf dem Weg nach unten erleben, kann im Moment allerdings niemand sagen“.

Die aktuelle Situation am deutschen Aktienmarkt zeigt, wie wenig aktuelle Bewertungen eine Rolle spielen, sondern stärker künftige Bewertung, die Charttechnik oder die Anlegerstimmung. Und bei der Frage „Sind die Aktien derzeit oder billig?“, spielt stets auch ein zweiter Satz die entscheidende Rolle: „Teuer oder billig im Verhältnis zu was?“.

Dax-Bewertung auf dem Niveau von 2012

Denn nach den hohen Kursverlusten ist das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis beim Dax so niedrig wie zuletzt 2012, hat Altmann ausgerechnet. Allerdings lockt die niedrige Bewertung kaum Käufer an. Denn das Zinsumfeld ist ein anderes.

Vor zehn Jahren lag der Zinssatz einer zehnjährigen US-Staatsanleihe bei 1,64 Prozent, derzeit sind es 3,4 Prozent. Auch die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe lag vor Bekanntgabe der außerordentlichen EZB-Ratssitzung mit einer aktuellen Rendite von 1,77 Prozent über dem Niveau von vor zehn Jahren mit 1,57 Prozent. Zuletzt rutschte die Rendite auf 1,64 Prozent ab. Ende Mai dieses Jahres lag der Wert bei 1,04 Prozent.

„Zum einen werden Anleihen zur immer größeren Konkurrenz für Aktien“, erläutert Altmann. „Zum anderen werden die höheren Zinsen auf die künftigen Gewinne drücken“ Beides führe dazu, dass Anlegerinnen und Anleger günstigere Bewertungen sehen wollen als in der Vergangenheit.

Als Folge der angekündigten EZB-Sitzung kaufen Anleger wieder Staatsanleihen aus südeuropäischen Ländern. Die Rendite der zehnjährigen Papiere aus Italien fällt im Gegenzug um mehr als 20 Basispunkte auf 3,99 Prozent. Auch der Zinssatz einer griechischen Staatsanleihe mit zehnjähriger Laufzeit lag vor der Veröffentlichung der Meldung bei 4,7 Prozent, aktuell sind es nur noch 4,56 Prozent.

Blick auf die Einzelwerte

Drägerwerk: Die Aktien stieg auf gut ein Prozent. Obwohl der Mitbewerber Getinge schlechte Zahlen vorlegte. Der schwedische Konzern schraubte seine Prognose für den Nettoumsatz für 2022 zurück.

Gerresheimer: Die Papiere klettern um 15,8 Prozent nach oben. Händler verweisen auf wiederbelebte Übernahmefantasien, nachdem die Agentur Bloomberg von einer jüngst abgelehnten Offerte des Finanzinvestores Bain berichtet habe. Dem Verpackungshersteller sei der gebotene Preis zu niedrig gewesen. „Der Preis wurde nicht genannt, aber der Bericht bringt anhaltende Fantasien in die Aktien, die zuletzt ein wenig in Vergessenheit geraten waren“, sagte ein Händler.

Hier geht es zur Seite mit dem Dax-Kurs, hier gibt es die aktuellen Tops & Flops im Dax.