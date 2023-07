Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unentschlossen. Der Markt zeigt sich zwar robust, doch Experten halten ihn für anfällig.

Frankfurt Am Dienstagvormittag startet der Dax nah am Schlusswert des Montags. Der deutsche Leitindex notiert bei 16.083 Punkten. Die Toptitel Commerzbank und Rheinmetall gewinnen je mehr als ein Prozent, während Covestro und Siemens Energy in der gleichen Größenordnung verlieren.

Am Dienstag erhält der deutsche Aktienmarkt wenig Impulse durch neue Wirtschaftsdaten. Eine Ausnahme sind die deutschen Exportzahlen für Mai, die am frühen Morgen veröffentlicht wurden. Die Ausfuhren fielen überraschend, was als ein weiteres Zeichen für eine schlecht laufende Konjunktur verstanden werden kann.

Die Vorgaben von den asiatischen Märkten waren uneindeutig. Während der japanische Nikkei-Index rund ein Prozent verlor, bewegten sich die Börsenkurse in China und Hongkong geringfügig nach oben.

Anleger aus USA fehlen

