Dax aktuell Dax testest die Marke von 13.000 Punkten – Sommer-Rally ist beendet

Die gute Stimmung zum Monatsanfang ist verflogen, nun sollten Anleger ihren Blick wieder nach unten richten. Welche Marken dabei wichtig sind.

Düsseldorf Die Situation am deutschen Aktienmarkt droht sich deutlich zu verschlechtern. Nach hohen Kursgewinnen in den vergangenen Wochen rutscht der Leitindex nun wieder Richtung 13.000 Punkte. In der ersten Handelsstunde notiert der Dax zwar unverändert bei 13.230 Zählern, lag zwischenzeitlich aber schon bei 13.156 Zählern.

Bereits am gestrigen Montag schloss das Börsenbarometer 2,3 Prozent im Minus bei 13.230 Zählern, ein Verlust von rund 314 Punkten. Damit ist Sommer-Rally, die den Dax von 12.390 auf 13.947 Punkte hievte, jäh beendet. Der deutsche Leitindex notiert aktuell schon wieder rund 760 Punkte unter dem Hoch vom letzten Dienstag.

Für den technischen Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel „müssen sich die Anleger nach einer anfänglichen August-Euphorie nun wieder neutral bis abwärts ausrichten“. Seiner Ansicht nach liegt der Fokus nun auf dem Unterstützungsbereich von 13.113 bis 13.008 Zählern. Dort dürfte sich auch die weitere Entwicklung am deutschen Aktienmarkt entscheiden.

